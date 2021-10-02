Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 18:37
18:35
Происшествия
Труп пенсионера нашли на лестничной площадке в новосибирской многоэтажке
18:27
Происшествия
Школьник расклеил под Рязанью объявления с угрозами расстрела школы
18:23
Происшествия
Катер Bombardier с шестью пассажирами на борту сел на мель в районе площади Беллинсгаузена
18:23
Общество
Звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграет в новой экранизации повести Стивена Кинга
18:22
Экономика
Бюджет России может пополниться на 1,1 трлн рублей от рекордных котировок газа
18:16
Весь мир
Почему руководство ООН замалчивает преступления миротворцев в ЦАР
18:15
Спорт
Слуцкий назвал серьезной травму игрока сборной России Самошникова
18:14
Общество
На новом кладбище Ростова-на-Дону построят крематорий
18:14
Армия
Khaama Press: «Талибан» направил «батальон смертников» на северо-восток Афганистана
18:11
Весь мир
ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Все новости

ВВС США готовятся к развертыванию истребителей F-35A на британской авиабазе Лейкенхит
Армия
ВВС США готовятся к развертыванию истребителей F-35A на британской авиабазе Лейкенхит
pixabay.com

Вашингтон, 2 октября. ВВС США предстоящей зимой начнут размещать боевые самолеты пятого поколения F-35A на британской авиабазе Лейкенхит.

В сообщении американских ВВС говорится, что на территории Британии будут развернуты 27 истребителей. Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США. Отмечается, что авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона.

По имеющейся информации, в настоящее время она является местом дислокации двух американских эскадрилий, состоящих из истребителей F-15. Стоит подчеркнуть, что в сентябре руководитель Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс сообщил о планах НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 американских ВВС.

Ранее сообщалось, что вице-президент корпорации Lockheed Martin Джей Ар Макдональд проговорился о переброске закупленных у США польскими военными истребителей F-35A на авиабазу Свидвин. Изначально планировалось, что их отправят в город Мальборк.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВВС США готовятся к развертыванию истребителей F-35A на британской авиабазе Лейкенхит
британия истребители ввс сша авиабаза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru