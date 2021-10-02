ВВС США готовятся к развертыванию истребителей F-35A на британской авиабазе Лейкенхит

Вашингтон, 2 октября. ВВС США предстоящей зимой начнут размещать боевые самолеты пятого поколения F-35A на британской авиабазе Лейкенхит.

В сообщении американских ВВС говорится, что на территории Британии будут развернуты 27 истребителей. Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США. Отмечается, что авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона.

По имеющейся информации, в настоящее время она является местом дислокации двух американских эскадрилий, состоящих из истребителей F-15. Стоит подчеркнуть, что в сентябре руководитель Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс сообщил о планах НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 американских ВВС.

Ранее сообщалось, что вице-президент корпорации Lockheed Martin Джей Ар Макдональд проговорился о переброске закупленных у США польскими военными истребителей F-35A на авиабазу Свидвин. Изначально планировалось, что их отправят в город Мальборк.