Безруков рад возможности выступать со сцены перед почти полным залом

Хабаровск, 2 октября. Известный российский актер Сергей Безруков прокомментировал решение правительства Хабаровского края увеличить допустимое количество зрителей на спектаклях в регионе.

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра посетил Хабаровск с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино...». Однако, кроме приезда знаменитости, в первый день октября в крае произошло еще одно важное событие — власти увеличили допустимую норму заполняемости зрительных залов до 75%. Таким образом, артист сможет выступить перед почти полным залом.

«Как актер, я этому обстоятельству очень рад, зная, как ждут моего выступления, как не хватает билетов, поддерживаю это решение!» — отметила звезда культового сериала «Бригада» в комментарии kp.ru.

Ранее продюсер сериала, благодаря которому прославился Безруков, Александр Иншаков рассказал о борьбе за артиста. В эфире программы «Судьба человека» он вспомнил, как буквально «выкупал» его у режиссера Олега Табакова.