Актер Стас Ярушин устроил допрос Милохину на съемках шоу «Звезды в Африке»

Москва, 2 октября. Популярный актер Станислав Ярушин не смог радушно принять гостя проекта «Звезды в Африке» блогера Даню Милохина и устроил ему допрос.

В начале сентября на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу о выживании медийных личностей на жарком континенте. Среди участников звезда ситкома «Универ. Новая общага» Ярушин сразу же прославился как главный интриган и провокатор. Свой статус он подтвердил и во время визита неожиданного гостя.

Практически с порога Ярушин стал допрашивать Милохина о его заработках, количестве подписчиков и смысле публикаций в TikTok. Позже подруга блогера, участница шоу Юлия Гаврилина, сравнила подобные расспросы с родительским давлением. Однако сам тиктокер не стушевался под натиском старших и откровенно раскрыл свои взгляды на жизнь. Он заявил, что зарабатывает с рекламы, а деньги позволяют ему радовать поклонников новым контентом.

«Я выкладываю контент не потому, что нужно, а потому что мне просто этого хочется. Мне скучно без комментариев и лайков! Зарабатываю на рекламе в TikTok, хотя шел в блогерство не ради денег. Я просто кайфовал, делал то, что мне нравится», — рассказал артист.

Фрагмент с откровениями Милохина не вошел в эфир, однако позже он был слит в Сеть. В видео юный артист также говорит, что даже если новая соцсеть исчезнет, он всегда найдет чем себя занять.

Ранее стало известно об участии звезды TikTok в популярном телешоу «Ледниковый период». Первое выступление блогера в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой нельзя назвать чрезвычайно успешным. Однако несмотря на падение, пара получила не самые низкие оценки.