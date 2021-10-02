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Сейшельская рупия оказалась самой быстрорастущей валютой в мире
Экономика
Сейшельская рупия оказалась самой быстрорастущей валютой в мире
wikipedia.org  /  Remi Jouan / CC BY-SA 3.0

Виктория, 2 октября. Лучшая динамика роста среди валют продемонстрирована национальной валютой Сейшельских островов.

Рост в 60% с начала текущего года показала сейшельская рупия. Эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что данный фиат обогнал все другие деньги, а также опередил ключевые индексы США. Об этом пишет РБК.

Столь резкое увеличение курса валюты Сейшел к американскому доллару аналитики объясняют быстрой реабилитацией туристического сектора государства, которая стала возможна благодаря активной вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Массовое прививание от COVID-19 позволило быстрее начать запускать туристов в страну, что, в свою очередь, простимулировало приток зарубежной валюты на рынок. На прошедшей неделе рупия выросла к доллару на 2,9% и составила 13,31 единицы за доллар (примерно 70,81 рубля по текущему курсу).

Согласно информации местного министерства здравоохранения, на Сейшельских островах вакцинировались порядка 77% граждан, с начала 2021 года были привиты свыше 99 тыс. человек.

Россияне составили важную часть туристического потока на Сейшелы. По данным Ассоциации туроператоров России, прирост на указанном направлении составил в этом году 133%.

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доллар валюта Сейшельские острова рупия
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