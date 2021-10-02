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Пилотажная группа «Стрижи» выступила на торжественном мероприятии в Челябинске

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:22
Армия
Пилотажная группа «Стрижи» выступила на торжественном мероприятии в Челябинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 2 октября. Авиационная российская группа «Стрижи» приняла участие в торжествах по случаю 85-летия Челябинского филиала Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

По имеющейся информации, праздничные мероприятия проходили на аэродроме Шагол. Во время воздушного показа летчики выполнили​ групповой пилотаж, в котором участвовали шесть экипажей, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что «Стрижи» продемонстрировали свои навыки удержания​ построения в воздухе и показали​ наиболее зрелищные фигуры, в том числе «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол» и другие. Для участия в торжествах авиационная группа выполнила​ перебазирование из подмосковной Кубинки в Челябинск, перелет осуществлялся с промежуточной посадкой на штатных самолетах МиГ-29.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа «Русские Витязи» выступила с авиашоу в небе над Новороссийском. Таким образом летчики поздравили жителей и гостей города-героя с 183-й годовщиной его основания.

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авиация стрижи высший пилотаж
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