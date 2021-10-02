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Казанский «Рубин» дома не смог обыграть «Нижний Новгород»
Спорт
Казанский «Рубин» дома не смог обыграть «Нижний Новгород»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Казань, 2 октября. Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал минимальную победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на казанском стадионе и завершилась победой гостей — 1:0. Автором единственного гола стал Николай Калинский, реализовавший на 61-й минуте пенальти. В начале второго тайма у подопечных Леонида Слуцкого была возможность сравнять счет, но вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый.

После десяти туров чемпионата страны обе команды набрали по 14 очков, по дополнительным показателям «Нижний Новгород» располагается в таблице на седьмой строчке, «Рубин» — на восьмой.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по футболу в сентябре.

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