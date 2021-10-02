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Ученые Калифорнийского университета создали уникальный гнущийся электрогенератор

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:21
Наука
Ученые Калифорнийского университета создали уникальный гнущийся электрогенератор
yantarenergosbyt.ru  /  Пресс-служба ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Вашингтон, 2 октября. Разработка американских инженеров может быть использована для зарядки датчиков, имплантируемых в тело человека. Уникальный электрогенератор отличается высокой комфортностью.

Группа биоинженеров из Калифорнийского университета (США) представили свою новую разработку — электрогенератор, крепящийся к коже человека. Подробное описание работы устройства было представлено в издании Nature Materials.

Как утверждают авторы разработки, устройство генерирует электроэнергию, используя пульсовые волны. Эти волны возникают в результате движения человека. При этом носитель устройства не испытывает никакого дискомфорта.

«Уникальность этой технологии заключается в том, что она позволяет людям двигаться с комфортом. Устройство прижимается прямо к коже, и, поскольку оно состоит из магнитов, влажность и пот не влияют на его работу», — объяснил руководитель исследования Джун Чен.

Предполагается, что переносной электрогенератор может быть использован для питания мобильных устройств. Кроме того, его предлагают применять для зарядки различных имплантируемых датчиков.

Как сообщалось ранее, немецкие ученые создали велосипед, способный работать без цепи. В основе уникальной системы, названной Free Drive, лежит электрогенератор, вырабатывающий энергию при вращении педалей.

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движение разработка электрогенератор
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