Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту президента

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу за время двухлетнего пребывания на посту главы государства. Политик поставил себе 7-8 баллов из 12 возможных.

Владимир Зеленский оценил не только свою работу, но и деятельность партии «Слуга народа». По его словам, политсила заработала три балла из пяти возможных.

«Мне оценку должен ставить народ», — подчеркнул Зеленский в комментарии местному изданию.

Президент отметил, что не имеет права ставить себе высокий балл. После этих слов глава Украины оценил свою работу на 7-8 пунктов по 12-балльной шкале. Зеленский добавил, что находится «где-то там, в середине».

Депутаты Рады от «Слуги народа» ранее обнародовали цели на 2030 год. Парламентарии считают, что Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс.