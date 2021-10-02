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Массовая гибель птиц на побережье Сиваша: у ученых две версии произошедшего
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Зоологи считают, что более пяти тысяч пернатых погибло в результате эпидемии птичьего гриппа. В качестве второй, менее вероятной версии, рассматривается отравление удобрениями.

Постапокалиптическая картина предстает посетителям Крымского пляжа в районе залива Сиваш у основания Арабатской стрелки. Вдоль всей береговой линии черноморского побережья лежат тушки нескольких видов птиц.

Профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов поделился мнением, что с большей степенью вероятности эта трагедия случилась в результате заражения птиц вирусом, известным в народе, как «птичий грипп».

«Такое поражение возможно, поскольку птицы очень тесно контактируют, они прилетели сюда с севера для того, чтобы дальше осуществлять перелет в более южные районы. Они частично зимуют у нас в Крыму, и такое скопление птиц, безусловно, могло привести к развитию вот такого явления, как эпидемия», — рассказывает профессор.

В качестве второй версии произошедшего ученый видит отравление пестицидами, которые применяются местными жителями и предприятиями Крыма для выращивания продукции сельскохозяйственного назначения. Но эту версию он рассматривает, как маловероятную, поскольку погибшие птицы принадлежали трем разным видам.

«Это птицы, которые занимают разные экологические ниши, питаются разными животными, поэтому в таком случае одновременное отравление видов, занимающих разную экологическую нишу, маловероятно», — делится наблюдениями Сергей Иванов.

По словам ученого, подобный случай наблюдается в Крыму впервые. Среди пернатых обнаружены представители семейства черношейной поганки, уток-пеганок и морского голубка. Как заверил начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников, специалисты уже взяли пробы почвы и растений для проведения исследований.

Очаг поражения локализован, чтобы предположительное заболевание не распространялось дальше, а Россельхознадзор просит владельцев птиц сообщать обо всех случаях болезни пернатых в ветеринарную службу.

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крым птицы гибель сиваш
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