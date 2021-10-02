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Олимпийская чемпионка Чигирева похвасталась фигурой в голубом бикини

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:10
Спорт
Олимпийская чемпионка Чигирева похвасталась фигурой в голубом бикини
instagram.com  /  @chigirevavlada

Майами, 2 октября. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева продемонстрировала подтянутые формы в голубом купальнике и поделилась впечатлениями от отдыха на курорте.

Синхронистка Чигирева отправилась на отдых после победы в составе команды на Олимпийских играх в Токио. Выбор спортсменки пал на пляжи Майами. Недавно чемпионка показала подписчикам, как проводит время на курорте.

Чигирева опубликовала кадры с фотосессии в голубом купальнике и похвасталась фигурой. Спортсменка также рассказала, почему оказалась в восторге от курорта Майами.

«Знаете, что мне еще очень нравится здесь, помимо океана? То, что все люди здесь очень приветливы и открыты к общению каждый раз, не важно, бегаешь ты, едешь на велосипеде или просто гуляешь, встречный народ будет с тобой здороваться», — поделилась олимпийская чемпионка.

Чигирева отметила, что некоторым подобная манера общения может показаться напускной. Однако спортсменка заметила, что ей подходит добродушие местных жителей.

Незадолго до отпуска Чигирева посетила церемонию вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин наградил синхронистку орденом Почета.

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