МИД РФ поддерживает контакт с Белоруссией по вопросам работы «Комсомольской правды»

Москва, 2 октября. Российская сторона исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с местными властями по вопросам работы в республике издания «Комсомольская правда». При этом она уточнила, что речь идет о белорусском СМИ и о гражданах этой страны. Однако газета работает как филиал российского издания. Поэтому МИД рассчитывает на соблюдения прав журналистов в соответствии с международными нормами, добавила Захарова.

Министерство информации Белоруссии 29 сентября заблокировало сайт «КП в Белоруссии». Причиной ограничения работы издания, согласно сообщению крупнейшего интернет-провайдера страны, стало нарушение закона «О средствах массовой информации».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что блокировка сайта «КП в Белоруссии» вызвала несогласие в Кремле. По его словам, эти действия идут вразрез с принципами свободы слова СМИ.