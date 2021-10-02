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МИД РФ поддерживает контакт с Белоруссией по вопросам работы «Комсомольской правды»

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:17
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Политика
МИД РФ поддерживает контакт с Белоруссией по вопросам работы «Комсомольской правды»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 2 октября. Российская сторона исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с местными властями по вопросам работы в республике издания «Комсомольская правда». При этом она уточнила, что речь идет о белорусском СМИ и о гражданах этой страны. Однако газета работает как филиал российского издания. Поэтому МИД рассчитывает на соблюдения прав журналистов в соответствии с международными нормами, добавила Захарова.

Министерство информации Белоруссии 29 сентября заблокировало сайт «КП в Белоруссии». Причиной ограничения работы издания, согласно сообщению крупнейшего интернет-провайдера страны, стало нарушение закона «О средствах массовой информации».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что блокировка сайта «КП в Белоруссии» вызвала несогласие в Кремле. По его словам, эти действия идут вразрез с принципами свободы слова СМИ.

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белоруссия захарова мид рф комсомольская правда
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