Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии

Осло, 2 октября. Совет по информации о дорожном движении Норвегии опубликовал данные по реализации транспортных средств в сентябре.

Минувший месяц стал рекордным для норвежцев с точки зрения продажи машин. Почти 80% продаж авто в стране пришлось на электрокары, пишет ТАСС.

В начале осени граждане купили 17 992 транспортных средства (это тоже является историческим максимумом), из которых 13 941 экземпляр (77,5%) — электрокары. В сравнении с сентябрем 2020 года прирост электромобилей достиг 45,8%.

Дилеры продали примерно 129 тыс. машин в текущем году, увеличив показатель на 35% к аналогичному периоду предыдущего года. На электрифицированные авто из этого числа приходится 62,5%, что на 12% больше, чем в 2020-м. Правительство Норвегии намеревается добиться нулевых выбросов CO2 к 2025 году применительно к новым личным и грузовым машинам.

Отечественный холдинг «Автотор», расположенный в Калининграде, собирается выпустить в 2024 году электрокар, который будет оснащен газовым и электрическим мотором, а запас хода составит 400 км.