Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику

Киев, 2 октября. Депутату Верховной рады Елизавете Ясько устроили травлю после рассказа об отношениях с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Сейчас экс-глава государства находится на родине, его задержали. Перед прибытием в Грузию Саакашвили вместе с возлюбленной записали ролик. На видео они признались в чувствах друг к другу. Однако пользователи Facebook подняли на смех заявление девушки политика. Они поинтересовались, развелся ли Саакашвили со своей официальной супругой Сандрой Руфолс. Ясько возмутили вопросы комментаторов, и она попыталась пристыдить аудиторию.

«Какой ужас и стыд! Это тот вопрос, который вас волнует в этой ситуации?» — написала депутат Рады.

Ранее задержанный в Тбилиси политик заявил о фальсификациях со стороны властей. По словам Саакашвили, его удерживают в тюрьме из-за надуманных приговоров грузинского суда.