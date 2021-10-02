Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:10
17:10
Спорт
Олимпийская чемпионка Чигирева похвасталась фигурой в голубом бикини
17:09
Политика
МИД РФ поддерживает контакт с Белоруссией по вопросам работы «Комсомольской правды»
17:09
Происшествия
Полицейские устанавливают личность уральца, угрожавшего школьнику молотком в Екатеринбурге
17:07
Общество
«Все средства хороши»: Светлана Бессараб о «похоронной» рекламе вакцинации в Иваново
17:06
Общество
Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
Все новости

Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
instagram.com  /  Елизавета Ясько

Киев, 2 октября. Депутату Верховной рады Елизавете Ясько устроили травлю после рассказа об отношениях с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Сейчас экс-глава государства находится на родине, его задержали. Перед прибытием в Грузию Саакашвили вместе с возлюбленной записали ролик. На видео они признались в чувствах друг к другу. Однако пользователи Facebook подняли на смех заявление девушки политика. Они поинтересовались, развелся ли Саакашвили со своей официальной супругой Сандрой Руфолс. Ясько возмутили вопросы комментаторов, и она попыталась пристыдить аудиторию.

«Какой ужас и стыд! Это тот вопрос, который вас волнует в этой ситуации?» — написала депутат Рады.

Ранее задержанный в Тбилиси политик заявил о фальсификациях со стороны властей. По словам Саакашвили, его удерживают в тюрьме из-за надуманных приговоров грузинского суда.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
украина саакашвили ясько
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru