Финансист Корнейчук спрогнозировал курсы доллара и евро в октябре

Москва, 2 октября. Рубль укреплялся по отношению к доллару и евро в прошлом месяце. О том, как изменится валютный рынок в октябре, рассказал преподаватель кафедры финансов ВШУФ Валерий Корнейчук.

Существует несколько факторов, которые в начавшемся месяце могут повлиять на волатильность рубля, отметил эксперт в беседе с «Российской газетой». Например, рост доли нерезидентов в государственных ценных бумагах. По состоянию на 1 сентября она превысила 21%. Несмотря на снижение международных резервов РФ, этого достаточно для устойчивости российской валюты.

Цены на нефть по-прежнему играют важную роль в поддержке курса рубля. Спрос на черное золото остается высоким из-за сокращения запасов в Соединенных Штатах, несмотря на негативные прогнозы по коронавирусу в мире. Инвесторы настраиваются на то, что стоимость энергоресурсов останется повышенной в ближайшие месяцы или даже квартал.

«Таким образом, в среднесрочной перспективе курс доллара будет колебаться в канале 72,5–73,5 рубля. Сейчас курс рубля к доллару движется на уровне 72,82. В октябре мы прогнозируем курс доллара на уровне 71–72 рублей», — добавил Корнейчук.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов ранее заявил, что покупать иностранную валюту на фоне активного роста рубля не стоит. Хранить накопления и делать инвестиции в таких условиях предпочтительнее в нацвалюте.