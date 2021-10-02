Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году

Сукре, 2 октября. Прокуратура Боливии вызвала для дачи показаний экс-президента Хорхе Кирогу и губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо. Их допросят по делу о госперевороте против Эво Моралеса в 2019 году. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

CASO “GOLPE DE ESTADO”: FISCALÍA CITA A DECLARAR A LUIS FERNANDO CAMACHO Y OTROS SINDICADOS#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/kn4iLC1CVl pic.twitter.com/ygfEjwdCNU — Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) October 1, 2021

Генеральный прокурор Хуан Ланчипа рассказал, что губернатора Санта-Круз обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре, также допросят его отца Хосе Луиса Камачо.

Бывший президент Кирога отреагировал на повестку и назвал дело «преследованием», но при этом отметил, что готов явиться на допрос.

«Партия MAS усиливает преследования из-за экономического спада, столкновения с ЕС и марша коренных народов. Эво, я не трус и не убегаю, как ты. Я противостоял вашему правосудию 14 лет и буду продолжать противостоять ему. Боливия будет свободной и никогда не станет новой Венесуэлой», — написал он в своем Twitter.

MAS recrudece persecución por caída económica (Moody's), #COVID19, gresca con @UEenBolivia, marcha indígena y conflictos Adepcoca/leyes.



Evo: no soy cobarde, ni escapo como tú. Enfrenté tu justicia 14 años, la seguiré enfrentando. #Bolivia será libre y nunca otra #Venezuela. pic.twitter.com/wDVYXAxiLW — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) October 1, 2021

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года завершился первый тур президентских выборов в Боливии, по итогам которого Моралес набрал больше голосов, чем его ближайший соперник Карлос Меса, — 47,8% против 38,2%. Несмотря на это, высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера страны. Поводом послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях, якобы происходивших во время волеизъявления. Позже стало известно, что в документе не было никаких конкретных данных о нарушениях. Тем не менее отчет ОАГ до сих пор применяется в качестве основного аргумента в пользу отстранения Моралеса.

После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике. Его место заняла временный президент Жанин Аньес. Ранее стало известно, что прокуратура Боливии подозревает членов правительства Аньес в подготовке покушения на Моралеса.