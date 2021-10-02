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Несколько автобрендов повысили ценники на машины в России

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:56
Экономика
Несколько автобрендов повысили ценники на машины в России
jeep-russia.ru

Москва, 2 октября. Девять автомобилестроительных компаний в начале октября обновили цены на транспортные средства, реализуемые в России.

Корректировки прайс-листов коснулась всей линейки марки Jeep из США, а также полного ассортимента японского бренда Suzuki. Остальные компании подняли цены точечно, пишет Autonews.

Например, наиболее востребованные на отечественном рынке представители Haval из Китая выросли в цене на 20 тыс. рублей. Многие модели премиум-структуры Lexus также теперь предлагаются по менее выгодным ценам. Китайские Geely Coolray и Atlas подорожали на 10 тыс. рублей. Резкий ценовой скачок продемонстрировал Toyota Land Cruiser 300 (+219 тыс. рублей). Тренд поддержали Ульяновский автозавод, Mitsubishi и Peugeot.

Недавно проведенное исследование показало, что 37% российских водителей стали реже использовать автомобиль.

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