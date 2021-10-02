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Сенатор Пушков поблагодарил президента Финляндии за конструктивную позицию по России

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:48
Политика
Сенатор Пушков поблагодарил президента Финляндии за конструктивную позицию по России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинисте о важности диалога с Москвой.

По его словам, Финляндия — одна из немногих стран Европейского союза, которая не стремится загнать отношения с Россией в украинский тупик.

«От себя добавлю: сдерживание, изоляция, разговор "с позиции силы" — все эти доктрины и формулы в отношении России ничего не дали и не дадут», — написал он в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем сенатор добавил, что история наглядно доказала это. Все, кто пытался добиться изоляции России, остались «лузерами», резюмировал он.

Ранее Ниинисте заявил, что Запад заинтересован в развитии диалога с Россией. Если эту возможность игнорировать, то уровень безопасности в мире существенно снизится.

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