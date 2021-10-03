Китайцы создали уникальную ракету-невидимку, отключающую электронику

Пекин, 2 октября. Китайским ученым удалось создать уникальное оружие, которое способно полностью вывести из строя инфраструктуру противника, пишет 4dpa.

Боеголовка будет развивать скорость в шесть раз больше, чем скорость звука. В конечном итоге снаряд вызовет масштабный электромагнитный импульс, который полностью выведет из строя всю электронику в довольно широком диапазоне.

Сегодня военная техника полностью зависит от систем геопозиционирования и без разведданных и большого количества соответствующей инфраструктуры просто не работает.

Очевидно, что именно в эту ахиллесову пяту и планируют ударить китайцы, если речь пойдет о потенциальном враге. Ракета способна вызвать сильнейший электромагнитный импульс, который полностью выводит из строя все электрические приборы в радиусе двух километров.

Федеральное агентство новостей /

Дальность ракеты сейчас составляет 3000 километров, но это расстояние, с учетом огромной скорости, она преодолевает всего за 25 минут. Обнаружить ее невозможно по причине ее нахождения в земной атмосфере. Это сделано для того, чтобы снаряду удавалось уклоняться от космических систем раннего предупреждения.

Параллельно используется и уникальная система маскировки — активная технология, позволяющая избежать радаров на земле. Ученые объяснили, что никто не сможет узнать, что оружие уже в пути, а взрыв настигнет противника неожиданно.

Скрытность ракете дает практически волшебный плазменный плащ, который образуется на поверхности ракеты благодаря ионизации воздуха под действием тепла, вырабатываемого во время полета. Отсутствие батареи высвободит до 95% энергии всего за 10 секунд. Вся энергия генерируется благодаря суперконденсаторам, удельная мощность которых в 20 раз больше, чем у самого аккумулятора.

Ранее китайские ученые заявили, что распространение коронавируса могло начаться с США.