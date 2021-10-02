Готовящийся к выписке Бурдин сильно похудел из-за коронавируса

Екатеринбург, 2 октября. Сооснователь российской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин перенес COVID-19 в тяжелой форме. Его брат Тимофей рассказал о последствиях для организма музыканта.

Известный музыкант тяжело перенес коронавирус нового типа, врачи диагностировали у него сильное поражение легких. Сообщалось, что Бурдина подключали к аппарату ИВЛ. Практически все время он провел в реанимации в родном городе Екатеринбурге под усиленным присмотром медиков. Из состояния комы он вышел в начале сентября.

По словам Тимофея Бурдина, сейчас известный музыкант чувствует себя намного лучше. Из-за перенесенного коронавируса он сильно похудел, но ходить может самостоятельно. Медики готовят его к выписке, сообщает РЕН ТВ.

Впервые новости о здоровье артиста стали появляться в конце лета. В официальном сообществе рок-группы «Смысловые галлюцинации» во «ВКонтакте» отмечалось, что в медицинском учреждении он оказался с 80% поражением легких. По словам медиков, в их руки он попал в крайне тяжелом состоянии.