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«Трактор» на своем льду победил «Авангард»
Спорт
«Трактор» на своем льду победил «Авангард»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Челябинск, 2 октября. Челябинский «Трактор» победил на своем льду омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Прошедшая на ледовой арене «Трактор» встреча завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. В составе победителей отличились Алексей Бывальцев, Тему Пулккинен, Вячеслав Основин и Кирилл Капустин. У гостей по одной заброшенной шайбе в активе Корбэна Найта, Алексея Береглазова и Наиля Якупова.

На данный момент «Трактор» (20 очков) идет третьим в турнирной таблице конференции «Восток», «Авангард» — шестым (12 очков).

Ранее стало известно, что главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Владимир Воробьев покинул занимаемый пост.

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