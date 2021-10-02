Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:09
17:07
Общество
«Все средства хороши»: Светлана Бессараб о «похоронной» рекламе вакцинации в Иваново
17:06
Общество
Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
17:00
Видео
Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
16:59
Политика
Востоковед Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную
16:59
Экономика
Финансист Корнейчук спрогнозировал курсы доллара и евро в октябре
Все новости

Юсиф Эйвазов пожаловался на несовместимость с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов пожаловался на несовместимость с Анной Нетребко
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 2 октября. Оперный певец Юсиф Эйвазов признался, что так и не смог стать отцом в браке с артисткой Анной Нетребко из-за генетики. Однако он еще не оставляет надежд и готов на усыновление.

Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко являются одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса. Супруги уже несколько лет счастливы вместе и воспитывают сына артистки от предыдущих отношений. При этом исполнитель так и не стал отцом в браке с возлюбленной.

Недавно Эйвазов затронул эту тему в эфире канала НТВ. Артист пожаловался, что оказался несовместим с Нетребко.

«У нас не получилось, потому что на генетическом уровне абсолютная несовместимость. После всех исследований стало понятно — по отдельности мы здоровые, Анна может иметь детей от другого мужчины. Я лучше удочерю, усыновлю кого-то, чем сделаю ребенка от другой женщины», — заверил артист.

Несмотря на сложности, звезды наслаждаются отношениями с 2014 года. Артист не стал затягивать и женился на Нетребко уже в 2015 году. Эйвазов вспомнил, что познакомился с избранницей в рамках сотрудничества и не планировал влюбляться в оперную диву.

Стоит отметить, что одним из претендентов на руку и сердце Нетребко мог быть солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Артист признался, что его мама надеялась на свадьбу сына с артисткой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юсиф Эйвазов пожаловался на несовместимость с Анной Нетребко
семья нетребко эйвазов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru