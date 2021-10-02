Юсиф Эйвазов пожаловался на несовместимость с Анной Нетребко

Москва, 2 октября. Оперный певец Юсиф Эйвазов признался, что так и не смог стать отцом в браке с артисткой Анной Нетребко из-за генетики. Однако он еще не оставляет надежд и готов на усыновление.

Звезды оперы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко являются одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса. Супруги уже несколько лет счастливы вместе и воспитывают сына артистки от предыдущих отношений. При этом исполнитель так и не стал отцом в браке с возлюбленной.

Недавно Эйвазов затронул эту тему в эфире канала НТВ. Артист пожаловался, что оказался несовместим с Нетребко.

«У нас не получилось, потому что на генетическом уровне абсолютная несовместимость. После всех исследований стало понятно — по отдельности мы здоровые, Анна может иметь детей от другого мужчины. Я лучше удочерю, усыновлю кого-то, чем сделаю ребенка от другой женщины», — заверил артист.

Несмотря на сложности, звезды наслаждаются отношениями с 2014 года. Артист не стал затягивать и женился на Нетребко уже в 2015 году. Эйвазов вспомнил, что познакомился с избранницей в рамках сотрудничества и не планировал влюбляться в оперную диву.

Стоит отметить, что одним из претендентов на руку и сердце Нетребко мог быть солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Артист признался, что его мама надеялась на свадьбу сына с артисткой.