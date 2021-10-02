Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:09
17:09
Политика
МИД РФ поддерживает контакт с Белоруссией по вопросам работы «Комсомольской правды»
17:09
Происшествия
Полицейские устанавливают личность уральца, угрожавшего школьнику молотком в Екатеринбурге
17:07
Общество
«Все средства хороши»: Светлана Бессараб о «похоронной» рекламе вакцинации в Иваново
17:06
Общество
Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
17:00
Видео
Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
Все новости

Глава израильской разведки усомнился в возможностях Ирана создать ядерное оружие
Армия
Глава израильской разведки усомнился в возможностях Ирана создать ядерное оружие
Федеральное агентство новостей

Тель-Авив, 2 октября. Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшей перспективе. Такое мнение выразил глава израильской военной разведки АМАН генерал-майор Тамир Хайман.

Об этом разведчик рассказал в интервью порталу Walla. В то же время он отметил, что Тегеран серьезно продвинулся по пути обогащения урана. В то же время генерал усомнился, что такие же успехи есть в других смежных сферах.

«По всем остальным аспектам иранского ядерного проекта мы не видим прогресса — ни в оружейном проекте, ни в финансовой сфере, ни в каком другом секторе», — заметил Хайман.

Глава израильской разведки считает, что сегодня наиболее правильным вариантом было бы поддержать дипломатический путь решения ядерной проблемы Ирана, побудив республику заключить «улучшенное соглашение». С другой стороны, необходимо также иметь практичный и надежный военный вариант решения данного вопроса, считает разведчик.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Яир Лапид обсудил с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой противодействие Ирану. Израильское издание Haaretz охарактеризовало данный эпизод как «важное стратегическое событие».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава израильской разведки усомнился в возможностях Ирана создать ядерное оружие
израиль иран ядерное оружие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru