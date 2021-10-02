Глава израильской разведки усомнился в возможностях Ирана создать ядерное оружие

Тель-Авив, 2 октября. Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшей перспективе. Такое мнение выразил глава израильской военной разведки АМАН генерал-майор Тамир Хайман.

Об этом разведчик рассказал в интервью порталу Walla. В то же время он отметил, что Тегеран серьезно продвинулся по пути обогащения урана. В то же время генерал усомнился, что такие же успехи есть в других смежных сферах.

«По всем остальным аспектам иранского ядерного проекта мы не видим прогресса — ни в оружейном проекте, ни в финансовой сфере, ни в каком другом секторе», — заметил Хайман.

Глава израильской разведки считает, что сегодня наиболее правильным вариантом было бы поддержать дипломатический путь решения ядерной проблемы Ирана, побудив республику заключить «улучшенное соглашение». С другой стороны, необходимо также иметь практичный и надежный военный вариант решения данного вопроса, считает разведчик.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Яир Лапид обсудил с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой противодействие Ирану. Израильское издание Haaretz охарактеризовало данный эпизод как «важное стратегическое событие».