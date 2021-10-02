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Глава Счетной палаты Кудрин отметил перспективы развития креативной индустрии

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:47
Экономика
Глава Счетной палаты Кудрин отметил перспективы развития креативной индустрии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. Одним из наиболее быстро растущих экономических секторов в мире является креативная индустрия, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Спрос на специалистов в данной отрасли будет только увеличиваться с течением времени, цитирует Кудрина РИА Новости.

«С чем это связано? С тем, что в общем-то жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта, идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека», — отметил он во время сессии «О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике» мероприятия «Мастера.Forum».

Соответствующий рынок в Соединенных Штатах исчисляется 1 трлн долларов, а китайский сектор уже вышел на схожие показатели. При этом в России на креативную индустрию приходится порядка 2,5 трлн рублей, но к 2030 году показатель планируется увеличить в три раза, добавил Кудрин.

Российская столица является одним из отечественных центров в области развития креативных технологий и инноваций, подчеркивал ранее мэр города Сергей Собянин.

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кудрин креативная индустрия Счетная палата России
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