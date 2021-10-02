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Лещенко призвал начинать сезон РПЛ раньше для поднятия футбола «с колен»
Спорт
Лещенко призвал начинать сезон РПЛ раньше для поднятия футбола «с колен»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 2 октября. Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко назвал причину неудач российских клубов на старте еврокубковой кампании.

По мнению эстрадного исполнителя, необходимо раньше начинать сезон, чтобы во всеоружии подходить к началу еврокубков.

«Российский футбол не поднимается с колен. Хоть мы и перешли на систему лето-зима, но все равно поздновато начинаем чемпионат», — передает «Чемпионат» слова Лещенко.

«Зенит» — единственная команда, представляющая Россию в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа турнира сине-бело-голубые проиграли на выезде «Челси» (0:1), во втором туре дома разгромили шведский «Мальме» (4:0). В Лиге Европы представлены два российских клуба — «Спартак» и «Локомотив». В прошедшем туре групповой стадии второго по значимости клубного европейского турнира красно-белые одержали волевую победу на выезде над «Наполи» (3:2), а «железнодорожники» проиграли итальянскому «Лацио» (0:2).

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