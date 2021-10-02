Уронивший партнершу Милохин получил высокие оценки за выступление на «Ледниковом периоде»

Москва, 2 октября. Блогер Даня Милохин стал одним из участников нового сезона «Ледникового периода». Первое выступление певца на проекте прошло не лучшим образом, но он все же получил высокие оценки.

Известный тиктокер участвует в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Во время выступления с программой Милохин не смог удержать свою напарницу на руках, и они вместе упали на лед.

Инцидент произошел во время выполнения одной из поддержек. Артист поднял партнершу и должен был перекрутить через плечо, однако не смог удержать. Милохин упал на спину, сильно ударившись головой, а Медведева рухнула сверху, стукнувшись коленками, сообщает телеканал «360». Однако это не помешало выступающим получить неплохие оценки от судей.

Решение членов жюри по этой паре было единогласным — профессионалы поставили им 5,8 за технику и 5,9 балла за артистизм. Таким образом, Милохин и Медведева заняли восьмое место в общем зачете выступлений. Всего они заработали 11,7 балла.

Ранее стали известны главные аутсайдеры первого выпуска ледового шоу. Хуже всех себя проявили телеведущая Ксения Бородина и популярная актриса Агата Муцениеце. Судьи порекомендовали звездам уделять больше времени тренировкам и подготовкам к выступлениям.