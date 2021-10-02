ВСУ с помощью дрона нанесли удары по насосной станции и электроподстанции в ЛНР

Луганск, 2 октября. Вооруженные силы Украины вновь устроили провокации в Донбассе и нанесли удары по насосной станции и электроподстанции в районе поселка городского типа Славяносербск в ЛНР.

Для этого киевские военные использовали дрон. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября, сообщил эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Алексей Гетманский.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по объектам жизнеобеспечения с применением беспилотного летательного аппарата, произведя сброс самодельных взрывных устройств», — приводит слова Гетманского агентство Луганскинформцентр.

По словам энергетика славяносербского управления предприятия «Лугансквода» Юрия Ляхова, в результате удара подстанция «Ирригационная» выведена из строя. Также сломалась Краснолиманская насосная станция второго подъема, говорится в сообщении.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о еще одном нарушении со стороны ВСУ. Киевские силовики применяли станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в населенному пункте Окнино.