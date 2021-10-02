«Все средства хороши»: Светлана Бессараб о «похоронной» рекламе вакцинации в Иваново

В борьбе с коронавирусом все средства хороши, и даже «черная реклама» имеет место быть, если нужно заставить людей задуматься об опасности. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась общественный деятель, депутат Госдумы VII созыва Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что в городе Иваново разместили уличные баннеры с призывом вакцинироваться, стилизованные под рекламу похоронной службы. Как объяснили власти, жесткий тон и провокация были призваны привлечь больше внимания к прививочной кампании на фоне ее низких показателей.

Pr Scr vk.com / Подслушано l Иваново

Комментируя решение ивановской администрации, Светлана Бессараб отметила, что многие в нашей стране до сих пор не отдают себе отчета в рисках заразиться COVID-19, который несет с собой действительно колоссальные последствия. И, даже победив болезнь, человек еще долгое время может бороться с осложнениями, не будучи уверенным, что вылечится окончательно.

«Поэтому я думаю, что все средства хороши, но не переступая, конечно, какой-то определенный порог. Вместе с тем, может быть, такая реклама кого-то — особенно из молодежи — заставит задуматься, заставит остановиться. Потому что мы, к сожалению, не понимаем опасности до тех пор, пока нас не касается непосредственно эта ситуация. Я думаю, сегодня было бы хорошо донести до каждого, как это опасно, — поделилась мнением общественный деятель. — Врачи катастрофически устали. Ведь многие из них еще со времен первой волны практически не выходят из красных зон. Они устали, они утомлены и выгорают. Нам нужно просто подумать и о них, и о себе. И, наверное, о том, что да, это может закончиться и заканчивается для многих сотен и уже тысяч людей смертью. Это — самый печальный итог. Но чтобы его не случилось, нужно просто вакцинироваться».

Global Look Press / Stringer / dpa

Собеседница агентства не одобряет избыточной, так называемой черной рекламы, но в то же время понимает, чем обусловлено решение городских властей. Возможно, на фоне скачущей статистики заболеваемости и невысоких темпов вакцинации такие меры и вправду остаются последней надеждой вразумить людей позаботиться о своем здоровье.

«Я понимаю, что эти черные тона рекламы раздражают и для цивилизованного человека часто неприемлемы. Но иногда способ донесения соответствует той опасности, которая есть. За стилизованными сообщениями, за массой дискуссионных постов в социальных сетях люди ее просто не понимают. Все это стилизуется, а ведь смерть рядом, а ведь врачи работают на износ, — рассуждает Светлана Бессараб. — Наверное, сейчас осталось только снимать и выкладывать в прямом эфире ситуацию, которая складывается, извините, и в реанимациях, и в моргах. Может быть, тогда будет понятно, что это опасно. <…> Я — сторонник добровольной вакцинации, безусловно, но люди должны отдавать себе полный отчет в том, что каждый из нас подвержен риску заразиться. И если кто-то не вакцинирован и решает, что его может обойти стороной эта болезнь, то, к сожалению, закончиться все может самым плачевным образом».

Ранее депутат Госдумы VII созыва, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал регионы России ускорить темпы вакцинации. Как он отметил, в стране идет производство вакцины и достаточно медицинских пунктов, где можно поставить прививку, поэтому имеющиеся нормативы по борьбе с COVID-19 нужно выполнять.