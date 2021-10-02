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Депутат Госдумы Лябихов дал советы по экономии на услугах ЖКХ

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:30
Экономика
Депутат Госдумы Лябихов дал советы по экономии на услугах ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 2 октября. Регулярная проверка квитанций и использование энергосберегающих ламп помогают сэкономить на оплате услуг ЖКХ, рассказал депутат Госдумы Роман Лябихов.

Он уточнил, что для начала следует установить счетчики. Это позволит значительно сократить счета по оплате, однако проверять квитанции все равно нужно. Может выясниться, что человек оплачивает услугу, фактически не получая ее, передает слова депутата URA.RU.

Помимо этого, граждане могут сократить сумму платежей с помощью перерасчета. Этот способ актуален для тех, кто находился в отъезде или не мог по каким-то причинам передать показания.

«Если гражданин, например, был в отъезде или по каким-то иным причинам не мог передавать показания, и ему пришла квитанция по общедомовому тарифу, то существует возможность оформить перерасчет после снятия контрольных показаний, обратившись с соответствующим заявлением в управляющую компанию. Если УК (управляющая компания — Прим. ФАН) неправильно применила тарифы, то имеет смысл обратиться в территориальное отделение Госжилинспекции», — объяснил Лябихов.

Общественник Сергей Худяев ранее в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» рассказал о новой стратегии отопления жилых домов в России.

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жкх коммунальные услуги лябихов
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