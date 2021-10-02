Испанец Мархинедас позавидовал россиянам из-за стоимости ЖКХ

Мадрид, 2 октября. Журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что считает россиян необычайно счастливыми людьми из-за низких цен на ЖКХ.

Иностранный репортер побеседовал с россиянкой Татьяной, которая часто бывает в странах Европы. Женщина призналась, что переезжать на Запад не хочет, так как разницы между уровнями жизни не видит. По ее мнению, европейцы получают большие зарплаты, но и за коммунальные услуги отдают много денег, сообщает «ИноСМИ»

Испанец добавил, что в Европе статья расходов за ЖКХ очень ощутимо бьет по кошельку. Он отметил, что «энергетическая бедность» в России — это научная фантастика, так как цены на газ и электричество очень маленькие.

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — заявил Мархинедас.

Мужчина сравнил и среднемесячную стоимость электричества. Так, владельцы московских квартир площадью 70 квадратных метров в месяц платят около 1700 рублей, что меньше 20 евро.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <…> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», — добавил журналист.

Переехавший в Россию американец по имени Джейкоб ранее рассказал о приобретенных в США привычках, которые иногда вызывают смех у его русских друзей.