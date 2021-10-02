Секретность при формировании правительства Марокко породила слухи о министрах

Очередная неделя завершилась для марокканцев без новостей о втором раунде переговоров по формированию правительства под руководством главы либерального Национального объединения независимых (НОН), миллиардера Азиза Аханнуша, занявшего пост премьера на парламентских выборах 8 сентября.

В условиях строгой секретности, окружающей будущий кабмин, распространяются ложные данные о министрах, которые вскоре заменят предшественников. Например, по информации местных СМИ, чиновники уже в третий раз отклонили представленный Азизом Аханнушем список будущих глав ведомств, поскольку туда вошли некомпетентные политики.

Однако другие издания опровергли подобные заявления, сославшись на переговоры объединившихся в коалицию НОН движения «Подлинность и современность» (ПиС) и Социалистического союза народных. Итоговое решение передали королю Мохаммеду VI, который вправе утверждать или заменять некоторых из предложенных лиц. Ожидается, что новое правительство объявят на следующей неделе.

Трудности со списками

Три политические партии, набравшие наибольшее количество голосов в ходе прошедших парламентских выборов, затруднились предоставить кандидатов, соответствующих условиям для выполнения государственных обязанностей. Марокко нуждается в новых лицах, которые ранее не занимали посты чиновников. Кроме того, необходимо продвинуть женщин и молодежь.

Еще нужно включить высококвалифицированных специалистов, что усложнило процесс согласования, поскольку не все партии, в том числе правоцентристская «Истикляль», отнеслись нормально к внедрению технократов в правительство. Однако такое требование выдвинул премьер.

Примечательно, что бывшие министры, уволенные или подавшие в отставку, не имеют права заседать в новом кабмине Азиза Аханнуша. Замечания несогласных с таким решением экс-глав ведомств отложили, чтобы избежать недопонимания с вышестоящими властями.

Неизвестная программа

Французская газета Le Economist заявила, что параллельно с формированием пока еще секретного для общественности кабмина подготавливают правительственную программу, которую, как ожидается, представят парламенту для утверждения. Разрабатывает документ технический комитет, состоящий из двух членов от каждой партии сформировавшейся трехсторонней коалиции.

Задача — включить предложения, содержавшиеся в предвыборных лозунгах, и обещания, данные во время избирательной кампании. Предполагается, что программу сделают реалистичной и выполнимой на фоне последствий пандемии коронавируса, неблагоприятной экономической ситуации и бюджета на 2022 год. Кроме того, план должен основываться на приоритетах, установленных королем Марокко, среди которых — внедрение системы социальной защиты граждан и нового проекта развития.

Совместная работа

Другая мера, находящаяся на рассмотрении премьера, касается создания «документа большинства», способствующего диалогу и консультациям между лидерами политических объединений, входящих в правительственную коалицию.

Например, «Народное движение» получило 28 из 395 возможных мест в нижней Палате представителей, поэтому сможет сформировать парламентскую команду, как и Социалистический союз народных сил с 34 креслами и Партия прогресса и социализма с 22.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела сокрушительное поражение на выборах в законодательные органы и заняла лишь 13 мест, поэтому соберет группу, что означает слабое закрепление и маловероятное лидерство в каком-либо комитете. Участие остальных политических объединений в работе Палаты представителей также символично и незначительно, поскольку депутаты не смогут противостоять большинству, которое вынуждено формировать коалицию, чтобы облегчить задачу правительства.

Сейчас неизвестно, будут ли партии нынешней оппозиции, несмотря на разные полномочия и направления, координировать действия друг с другом при рассмотрении конкретных проектов или принятии позиций по стратегическим вопросам. Генеральный секретарь Социалистического союза народных сил не исключил возможности согласования определенных задач, но, по его словам, совместные обсуждения не означают отсутствие разногласий.

Ранее ПСР — умеренное исламистское движение, которое в течение последних десяти лет доминировало в политической жизни королевства, — добровольно отказалась от министерских портфелей и заявила о намерении уйти в оппозицию.