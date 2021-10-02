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Процесс урегулирования статуса боевиков стартовал в городе Нава сирийской провинции Деръа
Весь мир
Процесс урегулирования статуса боевиков стартовал в городе Нава сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Деръа, 2 октября. Населенный пункт Нава в центральной части провинции Деръа присоединился к мероприятиям по урегулированию статуса боевиков, которые организованы в рамках соглашения о примирении.

Как сообщает информационное агентство SANA, представители местных бандформирований прибыли в специальный центр, открытый правительственными силами в одном из административных зданий. Среди тех, кто пожелал присоединиться к перемирию — члены группировок не только из Навы, но и из населенных пунктов Ан-Насырия, Аш-Шейх Саад, Ас-Суккария и ряда других.

В рамках процедуры боевики также сдали имеющееся у них оружие.

Ранее аналогичные мероприятия прошли в других крупных городах провинции — Тафасе, Аль-Музейрибе, Аль-Ядуде, Телль Шахабе и прочих. Они организованы в рамках соглашения, заключенного между правительственными силами Сирии и бандгруппировками Деръа после обострения ситуации в регионе, которое произошло в конце июля.

Тогда вооруженные формирования провели серию атак на позиции Сирийской Арабской Армии (САА), назвав свои действия ответом на операцию, в рамках которой правительственные органы провели аресты ряда лиц, причастных к грабежам, похищениям и убийствам мирных жителей. Боевики захватили район Деръа аль-Балад в административном центре провинции, после чего САА стянула к городу подкрепления и начала войсковую операцию.

Впоследствии стороны конфликта при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) начали переговоры о перемирии. Несмотря на попытки некоторых формирований нарушить этот процесс, в конечном счете соглашение все же было достигнуто.

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сирия деръа
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