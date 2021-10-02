Процесс урегулирования статуса боевиков стартовал в городе Нава сирийской провинции Деръа

Деръа, 2 октября. Населенный пункт Нава в центральной части провинции Деръа присоединился к мероприятиям по урегулированию статуса боевиков, которые организованы в рамках соглашения о примирении.

Как сообщает информационное агентство SANA, представители местных бандформирований прибыли в специальный центр, открытый правительственными силами в одном из административных зданий. Среди тех, кто пожелал присоединиться к перемирию — члены группировок не только из Навы, но и из населенных пунктов Ан-Насырия, Аш-Шейх Саад, Ас-Суккария и ряда других.

استمرار عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح ل #الجيش_العربي_السوري في مدينة "نوى" ومحيطها وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.#درعا pic.twitter.com/duG8V4M1IC — Nour Madian Youssef (@Nanoyousef11) October 2, 2021

В рамках процедуры боевики также сдали имеющееся у них оружие.

Ранее аналогичные мероприятия прошли в других крупных городах провинции — Тафасе, Аль-Музейрибе, Аль-Ядуде, Телль Шахабе и прочих. Они организованы в рамках соглашения, заключенного между правительственными силами Сирии и бандгруппировками Деръа после обострения ситуации в регионе, которое произошло в конце июля.

Decenas de armados y fugitivos del servicio militar se entregan al ejército en localidades de la Cuenca del Yarmouk/Deraa



Nota completa: https://t.co/FcU0cgI1OF pic.twitter.com/CvkfdGqKuT — Agencia siria SANA (@SanaAgencia) September 27, 2021

Тогда вооруженные формирования провели серию атак на позиции Сирийской Арабской Армии (САА), назвав свои действия ответом на операцию, в рамках которой правительственные органы провели аресты ряда лиц, причастных к грабежам, похищениям и убийствам мирных жителей. Боевики захватили район Деръа аль-Балад в административном центре провинции, после чего САА стянула к городу подкрепления и начала войсковую операцию.

Впоследствии стороны конфликта при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) начали переговоры о перемирии. Несмотря на попытки некоторых формирований нарушить этот процесс, в конечном счете соглашение все же было достигнуто.