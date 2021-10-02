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Sohu: ответ РФ на провокации Киева у берегов Крыма привел в ужас украинских моряков

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:14
Армия
Sohu: ответ РФ на провокации Киева у берегов Крыма привел в ужас украинских моряков
mil.ru  /  Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Пекин, 2 октября. Провокации Киева вблизи побережья Крыма вызвали неожиданную реакцию Военно-морского флота России. Об этом сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что украинские власти активно пытаются спровоцировать РФ в Черном море. Как передает «ПолитРоссия», недавно Киев провел военно-морские учения поблизости от побережья Крымского полуострова.

Эксперты отмечают, что Россия не замедлила с ответом, организовав в Черноморской акватории маневры своего военно-морского флота. По словам китайских журналистов, две российские подводные лодки вышли в район учений, где обнаружили корабль ВМС Украины. Субмарины сымитировали торпедный залп, что привело в ужас украинских моряков, хотя в реальности никакой опасности не было.

«Такие маневры по-разному восприняли в экспертном сообществе. Кто-то считает, что подобные средства помогут России показать свою мощь и отпугнуть других иностранных провокаторов. Другие беспокоятся, что такой подход может экстремально изменить ситуацию в Черном море», — отмечают эксперты Sohu.

Ранее сообщалось, что морпехи Южного военного округа отработали десантирование с корабля на учениях в Черноморской акватории. Во время учений тщательно оценивались не только практические навыки бойцов, но и скорость заведения и выведения техники с корабля.

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украина россия китай крым провокация
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