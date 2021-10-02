«Краснодар» нацелен на переход футболиста «Галатасарая» Маркана в зимнее окно

Краснодар, 2 октября. Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в переходе защитника турецкого «Галатасарая» Маркана.

Согласно данным источника Tgrthaber, «быки» продолжат повышать сумму предложения, чтобы договориться о переходе игрока этой зимой. На данный момент основным претендентом на 25-летнего бразильца является «Наполи», предложивший турецкому клубу 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил за Маркана 8 млн евро. До этого боссы «Галатасарая» уже отклонили предложение неаполитанцев, которые были готовы заплатить за 12-месячную аренду бразильца 1,5 млн евро и прописать в договоре право выкупа соглашения футболиста за 12,5 млн евро.

На прошлой неделе президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, что последнее время не появляется на домашних играх своей команды из-за болезни.