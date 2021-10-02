Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения

Вильнюс, 2 октября. Милитаристские амбиции Литвы играют с ней злую шутку, но в то же время помогают западным странам избавляться от устаревшего оружия, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.
В комментарии для Baltnews он рассказал, как богатые члены Североатлантического альянса превращают балтийскую республику в «свалку» старого вооружения. При этом сама Литва с радостью покупает все это, так как не имеет денег на что-то стоящее.
«То, что немцу не нужно, то литовцу очень хорошо. Исходя из этих соображений, Литва и закупает оружие. Прибалтика может закупать только стрелковое вооружение, на более дорогостоящие ракеты и бронетанковую технику у них просто нет средств», — объяснил эксперт.
По его словам, сегодня арсенал литовской армии застрял на уровне стран Ближнего Востока, куда Запад постоянно сбывает устаревшие образцы вооружения.
Ранее хорватские аналитики пришли к выводу, что балтийским республикам не стоит рассчитывать на помощь Евросоюза в случае войны с Россией. Европейские страны смогут направить в зону конфликта не более 2000 военнослужащих. Более того, этот вооруженный контингент будет иметь дело с авиацией и зенитно-ракетными системами ВС РФ во время продвижения к цели.