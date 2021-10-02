Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения

Вильнюс, 2 октября. Милитаристские амбиции Литвы играют с ней злую шутку, но в то же время помогают западным странам избавляться от устаревшего оружия, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

В комментарии для Baltnews он рассказал, как богатые члены Североатлантического альянса превращают балтийскую республику в «свалку» старого вооружения. При этом сама Литва с радостью покупает все это, так как не имеет денег на что-то стоящее.

«То, что немцу не нужно, то литовцу очень хорошо. Исходя из этих соображений, Литва и закупает оружие. Прибалтика может закупать только стрелковое вооружение, на более дорогостоящие ракеты и бронетанковую технику у них просто нет средств», — объяснил эксперт.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

По его словам, сегодня арсенал литовской армии застрял на уровне стран Ближнего Востока, куда Запад постоянно сбывает устаревшие образцы вооружения.

Ранее хорватские аналитики пришли к выводу, что балтийским республикам не стоит рассчитывать на помощь Евросоюза в случае войны с Россией. Европейские страны смогут направить в зону конфликта не более 2000 военнослужащих. Более того, этот вооруженный контингент будет иметь дело с авиацией и зенитно-ракетными системами ВС РФ во время продвижения к цели.