Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:08
17:07
Общество
«Все средства хороши»: Светлана Бессараб о «похоронной» рекламе вакцинации в Иваново
17:06
Общество
Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
17:00
Видео
Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
16:59
Политика
Востоковед Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную
16:59
Экономика
Финансист Корнейчук спрогнозировал курсы доллара и евро в октябре
Все новости

Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:21
Армия
Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения
kam.lt

Вильнюс, 2 октября. Милитаристские амбиции Литвы играют с ней злую шутку, но в то же время помогают западным странам избавляться от устаревшего оружия, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

В комментарии для Baltnews он рассказал, как богатые члены Североатлантического альянса превращают балтийскую республику в «свалку» старого вооружения. При этом сама Литва с радостью покупает все это, так как не имеет денег на что-то стоящее.

«То, что немцу не нужно, то литовцу очень хорошо. Исходя из этих соображений, Литва и закупает оружие. Прибалтика может закупать только стрелковое вооружение, на более дорогостоящие ракеты и бронетанковую технику у них просто нет средств», — объяснил эксперт.

Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

По его словам, сегодня арсенал литовской армии застрял на уровне стран Ближнего Востока, куда Запад постоянно сбывает устаревшие образцы вооружения.

Ранее хорватские аналитики пришли к выводу, что балтийским республикам не стоит рассчитывать на помощь Евросоюза в случае войны с Россией. Европейские страны смогут направить в зону конфликта не более 2000 военнослужащих. Более того, этот вооруженный контингент будет иметь дело с авиацией и зенитно-ракетными системами ВС РФ во время продвижения к цели.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военный эксперт Кошкин: НАТО превращает Литву в «свалку» старого вооружения
нато литва кошкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru