Парламентарий Кнежевич: связь бизнесмена Исмаилова с президентом Черногории требует проверки

Подгорица, 2 октября. Необходимо изучить данные о связях бизнесмена Тельмана Исмаилова с властями Черногории, в том числе президентом страны Мило Джукановичем.

Такое заявление сделал председатель комитета парламента Черногории по безопасности и обороне Милан Кнежевич. Он отметил, что направил запрос по поводу пребывания предпринимателя в стране.

«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима», — сказал Кнежевич.

Ранее информацию о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории подтвердил его адвокат Милош Вуксанович. Юрист уточнил, что суд Подгорицы принял решение оставить миллиардера под стражей до 2 октября.