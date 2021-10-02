Сочи показал наиболее активный рост цен на вторичное жилье среди городов РФ

Москва, 2 октября. Квартиры в Сочи за третий квартал 2021 года подорожали на 17,5%, до 183 тысяч рублей за квадратный метр, что является максимальным показателем среди российских городов.

Такие данные приводятся в исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG по вторичному рынку жилья. В пятерку лидеров по росту стоимости квартир также вошли Краснодар (+14,3%, до 72,76 тысячи рублей за «квадрат»), Севастополь (+8,89%, до 117,6 тысячи), Казань (+7,01%, до 101,2 тысячи) и Калининград (+5,91%, до 78,8 тысячи). Москва заняла лишь 21 место: с июля по сентябрь жилье в столице подорожало лишь на 3,9%, до 265,69 тысячи рублей за квадратный метр, передает РБК.

Сочинский риелтор Кирилл Флутков ранее рассказал, как на фоне выросшей активности инвесторов в городе сократился средний срок владения жильем. По его словам, значительную часть рынка недвижимости в Сочи представляют объекты, предназначенные для перепродажи.