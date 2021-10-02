Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:07
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
17:00
Видео
Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
16:59
Политика
Востоковед Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную
16:59
Экономика
Финансист Корнейчук спрогнозировал курсы доллара и евро в октябре
16:51
Общество
В Ростове-на-Дону модернизируют трамвайное сообщение за 15,4 млрд рублей
16:51
Экономика
Несколько автобрендов повысили ценники на машины в России
Все новости

Сочи показал наиболее активный рост цен на вторичное жилье среди городов РФ

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:15
Экономика
Сочи показал наиболее активный рост цен на вторичное жилье среди городов РФ
pixabay.com

Москва, 2 октября. Квартиры в Сочи за третий квартал 2021 года подорожали на 17,5%, до 183 тысяч рублей за квадратный метр, что является максимальным показателем среди российских городов.

Такие данные приводятся в исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG по вторичному рынку жилья. В пятерку лидеров по росту стоимости квартир также вошли Краснодар (+14,3%, до 72,76 тысячи рублей за «квадрат»), Севастополь (+8,89%, до 117,6 тысячи), Казань (+7,01%, до 101,2 тысячи) и Калининград (+5,91%, до 78,8 тысячи). Москва заняла лишь 21 место: с июля по сентябрь жилье в столице подорожало лишь на 3,9%, до 265,69 тысячи рублей за квадратный метр, передает РБК.

Сочинский риелтор Кирилл Флутков ранее рассказал, как на фоне выросшей активности инвесторов в городе сократился средний срок владения жильем. По его словам, значительную часть рынка недвижимости в Сочи представляют объекты, предназначенные для перепродажи.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сочи показал наиболее активный рост цен на вторичное жилье среди городов РФ
сочи жилье курорты рынок жилья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru