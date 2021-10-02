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В Microsoft рассказали об особенностях Office 2021

  /   Обновлено: 02 октября 2021 16:10
Экономика
В Microsoft рассказали об особенностях Office 2021
pixabay.com

Редмонд, 2 октября. Главные нововведения и стоимость приложений Office 2021 озвучили представители компании Microsoft.

Несмотря на активное продвижение механизма подписки на основные продукты Microsoft под названием Office 365, американская корпорация оставила для потребителей возможность купить программы единоразово. Новый пресс-релиз компании демонстрирует особенности нового пакета.

Дата выхода пакета офисных предложений Office 2021 запланирована на 5 октября текущего года. В этот же день общественность получит доступ к обновленной операционной системе Windows 11.

Стоимость Office 2021 для дома и учебы составляет 149,99 доллара (примерно 11 тыс. рублей по текущему курсу). В данный набор входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams, пакет можно установить как на Windows, так и на MacOS. Версия для бизнеса реализуется за 249,99 доллара (около 18 230 рублей). Такой комплект состоит из домашнего набора, а также Outlook и прав на использование Office в коммерческих целях.

Office 2021 стал поддерживать совместную работу, как и подписка Microsoft 365, получил возможности редактирования информации в реальном времени, установил связь с облаком OneDrive и интегрировался в Microsoft Teams.

Как пишут эксперты CNet, доступ к продуктам Office возможно получить и бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться официальным сайтом компании.

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