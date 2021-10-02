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Лавров предупредил о размывании формата АСЕАН из-за создания AUKUS Вашингтоном
Политика
Лавров предупредил о размывании формата АСЕАН из-за создания AUKUS Вашингтоном
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 2 октября. Глава МИД России Сергей Лавров указал на стирание универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за созданных США структур.

Дипломат прокомментировал возникновение формата AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном, а также появление четырехстороннего диалога по безопасности Австралии, Индии, США и Японии (Quad). Объединения нацелены на размывание традиционных форматов под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), убежден Лавров.

Ранее создание AUKUS привело к мировому скандалу. Австралия отказалась из-за партнерства с США в рамках формата от контракта с Францией. Соглашение было самым крупным в истории Парижа.

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