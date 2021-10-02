Востоковед Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную

Афганистан относится к странам, где основной закон меняется очень часто: за период независимости (с 1919 года до сегодняшнего дня) в этой стране сменилось уже семь конституций. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Руководство «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), под властью которого в августе 2021 года оказался Афганистан, заявило о намерении вернуться к Конституции, которая была принята еще в 1964 году королем Мухаммедом Захир-шахом. Востоковед напомнил, что тот был свергнут в 1973 году в результате переворота, организованного его двоюродным братом Мухаммедом Дауд-Ханом.

«Надо учитывать в первую очередь, что сами талибы заявили о том, что данный основной закон будет действовать только в переходный период, — подчеркнул эксперт. — Впоследствии, в случае формирования нового правительства, она обязательно будет заменена другой».

По словам собеседника ФАН, вполне естественно, что талибы отказались от принятой в 2004 году Конституции, написанной «под диктовку западных стран».

«Не подошли им и «даудовская конституция» 1977 года, а также Конституции 1987 и 1990 годов, принятые в то время, когда Афганистан находился под властью просоветской НДПА, — заметил Вородин. — Что интересно, после первого падения режима талибов в 2001 году и до принятия Конституции 2004 года Афганистан тоже жил по нормам Конституции 1964 года, за исключением положений о монархе».

Востоковед отметил, что талибы вернули старую королевскую конституцию хотя бы из тех соображений, что «четыре вышеупомянутые фиксировали республиканскую форму правления в Афганистане». В свою очередь, продолжил он, талибы вернули стране название «Исламский эмират Афганистана», подразумевающее монархическую форму правления, которая как раз была прописана в Конституции 1964 года. Согласно ей, король был неподотчетен кому-либо и являлся воплощением национального суверенитета.

Федеральное агентство новостей /

«С другой стороны, по сравнению с предыдущими конституциями (1923 года и 1931 года), основной закон Захир-шаха был более демократически ориентированным, — заметил эксперт. — Была очевидна тенденция к политической модернизации, преобразованию властных институтов и расширению возможностей политического участия».

Быть может, продолжил собеседник ФАН, талибы, восстанавливая действие конституции Захир-шаха на время переходного периода, подают сигнал, что и они уже «не те фанатики, взрывавшие Бамианские статуи Будды, а гораздо более «умеренные» деятели».

«В период прошлого правления талибов их трактовки в отношении исламского права уходили в крайне радикальные формы, — подчеркнул Вородин. — Насколько они готовы смягчить свои практики сейчас — большой вопрос».

Ранее востоковед Вородин объяснил опасения Индии относительно дружбы талибов с Пакистаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.