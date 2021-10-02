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Зрителей с физическими дефектами возмутили злодеи в новом фильме про Джеймса Бонда
Общество
Зрителей с физическими дефектами возмутили злодеи в новом фильме про Джеймса Бонда
Кадр из фильма «Не время умирать»

Лондон, 2 октября. Шпионский боевик «Не время умирать» спровоцировал порцию критики от зрителей с физическими недостатками. Активисты раскритиковали демонстрацию антагонистов с увечьями.

Заключительный фильм бондианы «Не время умирать» готовится к кинотеатральной премьере в России с 7 октября. В финале «агент 007» с лицензией на убийство столкнется с новым врагом, роль которого исполнил лауреат премии «Оскар» Рами Малек. Неожиданно новый фильм Сэма Мендеса возмутил зрителей.

Как оказалось, несмотря на разнообразие злодеев бондианы, большинство из них объединяет такая черта, как увечья. Активистка и правозащитница Джен Кэмпбелл отметила в Twitter, что вопрос репрезентации людей с физическими дефектами в ролях отрицательных героев не раз вставал перед создателями боевиков про Джеймса Бонда, но они все еще отмахиваются от недовольства зрителей.

«Каждый раз, когда снимается новый фильм о Джеймсе Бонде, продюсеров просят пересмотреть свое представление об уродстве. Каждый раз они говорят, что им все равно. Новый фильм, вышедший на этой неделе, не является исключением. На этот раз два злодея с изуродованными лицами. Повезло нам. <...> И ведь прием «уродство и инвалидность равно злодейство» не ограничивается бондианой», — отметила правозащитница.

Кэмпбелл также подчеркнула: спорный прием используется не только в фильмах про «агента 007», но и в кинокомиксах, хоррорах, а также даже детских книгах. Продюсер бондианы Майкл Уилсон в прошлом пытался отстоять право наделять антагонистов увечьями. Он отметил, что часто именно травма становится поворотным событием, которое определяет становление злодея.

Однако это объяснение не убедило зрителей. Так, Британский институт кино в 2018 году принял решение отказаться от финансирования проектов, где метафора увечья будет использоваться для создания антагонистов. Отчасти вдохновением для этой позиции послужила кампания «Я не твой злодей».

Шпионский триллер «Не время умирать» станет последним фильмом, где Дэниэл Крэйг исполнит роль «агента 007» — все еще не известно, кто займет его место в продолжении или перезапуске. На этом фоне звезда «Ведьмака» Генри Кавилл намекнул, что готов стать антагонистом в новых фильмах бондианы.

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кино джеймс бонд не время умирать
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