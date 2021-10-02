Процедуру прохождения ТО отменили для некоторых категорий авто в России

Москва, 2 октября. Ряд автомобилей освобождается от обязательного прохождения технического осмотра в этом году. Соответствующий перечень уже утвержден.

Проходить ТО не требуется всем легковым авто, прицепам, полуприцепам, мототранспорту и грузовикам с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны младше четырех лет. Возраст рассчитывается календарно: так, если автомобиль выпущен в ноябре 2017 года, то он продолжает считаться четырехлетним.

Также от техосмотра в текущем году освобождаются те транспортные средства, чьи диагностические карты истекали до 1 октября, но в итоге были продлены постановлением правительства.

Тем, кому остается необходимым пройти процедуру ТО, сначала следует осуществить техобслуживание на станции. Таким советом поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.