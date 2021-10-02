Ким Чен Ына уличили в использовании худого двойника

Пхеньян, 2 октября. Читатели мировых информационных агентств активно обсуждают новые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Глава Северной Кореи сильно похудел и сменил прическу. Комментаторы в социальных сетях предполагают, что Ким Чен Ын просто использует двойника, который не совсем попадает в его габариты.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения. По его словам, высокопоставленные чиновники пренебрегли реализацией решений руководства страны. Тем самым они поставили под угрозу безопасность граждан КНДР в период глобального кризиса в здравоохранении, резюмировал он.