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Ким Чен Ына уличили в использовании худого двойника
Политика
Ким Чен Ына уличили в использовании худого двойника
Prt Scr youtube.com  /  Wall Street Journal

Пхеньян, 2 октября. Читатели мировых информационных агентств активно обсуждают новые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Глава Северной Кореи сильно похудел и сменил прическу. Комментаторы в социальных сетях предполагают, что Ким Чен Ын просто использует двойника, который не совсем попадает в его габариты.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения. По его словам, высокопоставленные чиновники пренебрегли реализацией решений руководства страны. Тем самым они поставили под угрозу безопасность граждан КНДР в период глобального кризиса в здравоохранении, резюмировал он.

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Ким Чен Ын кндр двойник
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