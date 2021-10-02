Ушел из жизни актер Андрей Дубовский

Москва, 2 октября. Актер театра и кино Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни. Об этом его коллега, Андрей Заводюк, сообщил в Facebook.

Причина смерти артиста не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Андрей Дубовский получил известность после исполнения роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру». После этого он сыграл лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада» и Миллезимо в «Тайнах дворцовых переворотов».

Всего на счету актера 17 картин. В 44 года Дубовский перенес инсульт, после которого к нему так и не вернулись двигательные функции.

Незадолго до этого от коронавирусной инфекции умер российский актер Руслан Дулич. Он до последнего не верил в эффективность вакцин и отрицал существование COVID-19.