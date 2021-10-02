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Алина Загитова выступила с заявлением, намекая на завершение карьеры
Спорт
Алина Загитова выступила с заявлением, намекая на завершение карьеры
vk.com  /  Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]

Москва, 2 октября. Российская фигуристка Алина Загитова на своей странице в Instagram выложила видеоролик, где откровенно намекнула на завершение своей спортивной карьеры, пишет Teleprogramma.pro.

«Хочу поделиться с вами кое-чем очень важным! Когда ты всю жизнь занимаешься профессиональным спортом, тренируешься с утра и до глубокой ночи — времени на что-то другое почти не остается. И когда ты достигаешь наивысшей награды, такой как олимпийское золото, наступает момент, когда ты понимаешь, как много еще интересного в мире, и хочется все попробовать!» — сказала спортсменка.

По словам Загитовой, для нее честь быть ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Она призналась, что шоу способно объединить профессиональных фигуристов и любимых всеми звезд шоу-бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что такой намек на завершение спортивной карьеры не первый в истории фигуристки.

Так, в интервью газете «Комсомольская правда» она сообщила, что не будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. Она указывала, что в сезон необходимо входить заранее, чтобы наработать рейтинг.

«Сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — приводило издание слова Загитовой.

Алина Загитова — чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, призер финала Гран-при России, имеет золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также серебряную медаль Чемпионата Европы.

Отметилась девушка и в финале Гран-при и Чемпионата России 2017 года.

Последние пару лет спортсменка не участвует в официальных соревнованиях. При этом напрямую о завершении карьеры она так и не заявила, поэтому будем ждать от нее сюрпризов.

Ранее сообщалось, что Загитова и ее коллега Медведева станут ведущими вечера в честь юбилея школы «Самбо-70» в Кремле.

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