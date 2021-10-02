Ахеджакова опровергла сообщения о вызове на допрос в СК из-за спектакля «Первый хлеб»

Москва, 2 октября. Известная советская актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет, который занимается жалобой на спектакль «Первый хлеб».

Звезда культового фильма «Служебный роман» прокомментировала новости о якобы произошедшем допросе. Она подчеркнула, что подобные заверения являются ошибочными, поскольку последний раз она общалась со следователями около месяца назад.

«Нет, это ошибка», — ответила артистка на соответствующий вопрос от корреспондента РИА Новости.

СМИ неоднократно утверждали, что Ахеджакову вызывали в СК из-за спектакля «Первый хлеб», на который пожаловалась общественная организация «Офицеры России». Ее представители обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы, поскольку увидели в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. В связи с обращениями председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все спектакли московского театра «Современник».

Ранее стало известно, что скандальную постановку с Ахеджаковой вновь покажут на сцене в столице после временной приостановки. Показы «Первого хлеба» состоятся 3 и 4 октября.