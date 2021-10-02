Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 17:06
17:05
Экономика
Электромобили пользуются повышенной популярностью в Норвегии
17:02
Весь мир
Прокуратура Боливии вызвала экс-президента по делу о госперевороте в 2019 году
17:02
Общество
Здоровье кишечника оказалось ключом к долголетию
17:02
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета санавиации в ОАЭ
17:00
Политика
Пользователи Facebook подняли на смех признание девушки Саакашвили о любви к политику
17:00
Видео
Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
16:59
Политика
Востоковед Вородин описал «конституцию талибов» как демократически ориентированную
16:59
Экономика
Финансист Корнейчук спрогнозировал курсы доллара и евро в октябре
16:51
Общество
В Ростове-на-Дону модернизируют трамвайное сообщение за 15,4 млрд рублей
16:51
Экономика
Несколько автобрендов повысили ценники на машины в России
Все новости

Ахеджакова опровергла сообщения о вызове на допрос в СК из-за спектакля «Первый хлеб»
Общество
Ахеджакова опровергла сообщения о вызове на допрос в СК из-за спектакля «Первый хлеб»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 2 октября. Известная советская актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет, который занимается жалобой на спектакль «Первый хлеб».

Звезда культового фильма «Служебный роман» прокомментировала новости о якобы произошедшем допросе. Она подчеркнула, что подобные заверения являются ошибочными, поскольку последний раз она общалась со следователями около месяца назад.

«Нет, это ошибка», — ответила артистка на соответствующий вопрос от корреспондента РИА Новости.

СМИ неоднократно утверждали, что Ахеджакову вызывали в СК из-за спектакля «Первый хлеб», на который пожаловалась общественная организация «Офицеры России». Ее представители обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы, поскольку увидели в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. В связи с обращениями председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все спектакли московского театра «Современник».

Ранее стало известно, что скандальную постановку с Ахеджаковой вновь покажут на сцене в столице после временной приостановки. Показы «Первого хлеба» состоятся 3 и 4 октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ахеджакова опровергла сообщения о вызове на допрос в СК из-за спектакля «Первый хлеб»
ахеджакова современник первый хлеб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru