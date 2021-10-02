ВГС и парламент Ливии призвали к присутствию на выборах международных наблюдателей

Рабат, 2 октября. Делегации Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС) Ливии призвали международное сообщество поддержать избирательный процесс в стране в соответствии с согласованными законами и предоставить наблюдателей на выборы, которые пройдут 24 декабря 2021 года.

Об этом говорится в заявлении для прессы по итогам консультаций, проведенных двумя ведомствами в столице Марокко Рабате при поддержке Миссии Организации Объединенных Наций (МООНПЛ) и Соединенных Штатов Америки. Во время закрытых встреч, которые касались спорных моментов избирательного законодательства в Ливии, стороны достигли договоренности об урегулировании нерешенных разногласий по поводу электорального процесса.

С совместным заявлением о результатах переговоров выступили депутат Палаты представителей Хади Али ас-Сагири член ВГС Омара Бушах. Они призвали международное сообщество «поддержать выборы в Ливии в соответствии с конституционными основами, согласованными по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), а также обеспечить признание их результатов путем предоставления наблюдателей».

Политики отметили, что «встречи прошли в духе дружбы и братства», и подчеркнули важность избирательного процесса для достижения стабильности в стране. В четверг посол Вашингтона в Триполи Ричард Норланд заявил после открытия заседаний в Рабате, что существует необходимость в конституционной и правовой основе, чтобы создать благоприятные условия начала электоральной кампании.

Несколькими днями ранее спикер Палаты представителей Агила Салех назвал проведение всеобщих выборов единственным решением ливийского кризиса. Он отметил, что законодательный орган передаст свои полномочия новому парламенту, избранному путем всенародного голосования.