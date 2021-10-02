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Баскетболист Кайри Ирвинг может запросить обмен из-за ситуации с вакцинацией
Спорт
Баскетболист Кайри Ирвинг может запросить обмен из-за ситуации с вакцинацией
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Бруклин, 2 октября. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может запросить обмен из клуба НБА после отказа проходить вакцинацию от COVID-19.

Самым вероятным представляется обмен 29-летней звезды «сетей» на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, отказавшегося приезжать в тренировочный лагерь команды.

«Ирвинг просто ведет себя так, как будто не хочет остаться в своем клубе», — цитирует одного из функционеров Национальной баскетбольной ассоциации Bleacher Report.

Напомним, Ирвинг ранее сомневался в целесообразности применения вакцины Moderna. Он выступал против вакцинации и призывал других игроков лиги последовать его примеру. Ситуацию с вакцинацией баскетболисты обсуждали в групповых чатах некоторых команд.

В 2018 году Ирвинг извинился за то, что годом ранее публично объявил себя сторонником теории плоской Земли. Баскетболист также приносил извинения преподавателям.

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баскетбол бруклин нетс ирвинг COVID-19
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