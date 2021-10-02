Deutsche Bank Research перечислил риски биткоина как средства сбережения

Франкфурт-на-Майне, 2 октября. Перспективы использования главной криптовалюты современности в качестве сбережения собственных средств достаточно рискованны.

Биткоин не может полноценно заменить такие традиционные фиаты, как доллары и евро, и является не лучшим средством для хранения собственных денежных средств, убеждена аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур. Ее слова приводит газета «Известия».

Прошлый год продемонстрировал рост биткоина в 300%, а с начала 2021-го криптовалюта подскочила еще в два раза. По словам бренд-менеджера криптоплатформы OXLY.IO Данатара Атаджанова, при вложении 0,06 цента в биткоин в 2010 году, сейчас можно было бы иметь миллионы долларов.

Криптовалюта является неподходящим инструментом для формирования капитала, несмотря на ее резкий рост в последние годы, подчеркивает Лабур. Эксперт объясняет, что цифровые токены не поддерживаются официальными правительствами и не представляют собой законное средство платежа, что накладывает дополнительные риски на их использование.

Около 2/3 биткоинов направляются в качестве инвестиций и спекуляций. Всего может быть выпущено немногим меньше 21 млн монет, что упрощает махинации с ними и позволяет небольшим сделкам колебать рынок. Впоследствии это отражается на высокой волатильности криптовалюты. Лабур указывает, что только Сальвадор признал биткоин платежным средством, а экономическая ситуация в этом государстве складывается не лучшим образом. Это говорит лишь о попытках местных властей справиться с кризисом любыми средствами, а не о стабильности актива.