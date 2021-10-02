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Аналитик NI Эпископос сравнил с огненной бурей реакцию США на сделку России и Турции

  /   Обновлено: 02 октября 2021 15:31
Армия
Аналитик NI Эпископос сравнил с огненной бурей реакцию США на сделку России и Турции
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 октября. Москва и Анкара продолжают нервировать Запад своими амбициозными планами на военно-техническое сотрудничество, заявил американский аналитик Марк Эпископос.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя сама встреча прошла без громких заявлений, позже в Кремле объявили о расширении взаимодействия на военном направлении. Теперь Запад в ярости, и масштабы его недовольства трудно переоценить, приводит «ПолитРоссия» материал американского эксперта.

В публикации для The National Interest Эпископос отметил, что Путин и Эрдоган одной военной сделкой смогли вызвать настоящую «огненную бурю» в западных странах. Так, в Анкаре уже заявляли о планах сотрудничества с Россией в области авиации, судостроения и подводных технологий.

«Москва неоднократно выражала свою заинтересованность в сотрудничестве с Турцией по проекту истребителя пятого поколения TF-X, при этом российские производители предлагали поставить двигатели для нового истребителя Анкары», — добавил Эпископос.

Ранее председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес стал угрожать Турции санкциями. Так он отреагировал на готовность Эрдогана приобрести новую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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путин россия турция эрдоган
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