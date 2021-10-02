Танкер «Вице-адмирал Паромов» направился в Средиземное море для выполнения задач

Севастополь, 2 октября. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» выдвинулся в направлении Средиземного моря для выполнения задач в составе группы кораблей ВМФ РФ, сообщили в Черноморском флоте.

Как отмечается, танкер проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, после чего присоединится к постоянной оперативной группировке Военно-морского флота России.

«Для экипажа танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки», — подчеркнули в пресс-службе.

Танкер «Вице-адмирал Паромов» предназначен для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями российской судостроительной отрасли. На обсуждение также был вынесен вопрос реализации контрактов, заключенных АО ПО «Севмаш» с Минобороны РФ по обслуживанию субмарин проектов «Борей» и «Борей-А».